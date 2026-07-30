Три месяца ограничения свободы получил водитель из Липецкой облалсти за поддельную медсправку

Мужчина заплатил 7 тысяч рублей за поддельную справку, чтобы устроиться на работу водителем.Тербунский райсуд (постоянное присутствие в селе Волово) вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя: он не стал проходить обязательное медосвидетельствование, а приобрёл поддельное заключение за 7 тысяч рублей.