МО РФ: военные группы "Центр" уничтожили 50 бойцов ВСУ и "Азова"

Российские бойцы группы "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении 50 украинских солдат, в их числе были и боевики из спецбригады "Азов", заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
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