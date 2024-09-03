FT: чиновники в Киеве напряглись в ожидании новых отставок в кабмине

Череда отставок в кабмине Украины обеспокоила чиновников в Киеве. Как сообщает британская газета Financial Times, увольнения и перестановки могут лишь укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии