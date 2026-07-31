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Новак подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 4,65 млн долларов в год. У форварда 42 очка в 82 матчах прошлого сезона

Нападающий Томас Новак продлил контракт с « Питтсбургом ». 29-летний американец подписал соглашение с клубом на три года со средней зарплатой 4,65 миллиона долларов за сезон.

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