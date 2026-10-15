На первый взгляд, объявленные Трампом дизельная сделка с Россией и энергетическое перемирие между Москвой и Киевом лишены практического смысла.
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Трампу было выгодно объявить что "это не его война" и отказаться от финансирования киевского режима, при этом поставлять оружие за счёт европейцев и оказывать "информационное сопровождение" действиям ВСУ. Он даже прямо говорил о том, что несмотря на введёные санкции, европейцы закупают энергоносители из России. Бизнес есть бизнес.
Наступил момент и он использовал его с закупкой дизтоплива из России. О "продаже" трубопровода из России в Германию - это для "разговоров", всё возможно, смотря как сложится обстановка в будущем.