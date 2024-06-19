В МВД направлена инициатива об ограничении возраста водителей

В Министерство внутренних дел поступила инициатива по ограничению возраста водителей. Сегодня, 19 июня 2024 года, в СМИ начали обсуждать вопрос о возможности ограничения верхнего возрастного ценза водителей 70 годами.
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