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Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе: «Я не люблю секс, я люблю цветы»

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе: «Я не люблю секс, я люблю цветы»

Актрисе Нино Нинидзе предложили сменить любовника после ее очередного поста в социальных сетях. Звезда сфотографировала постер с мощным манифестом о женских пристрастиях, чем навела тень на мужские достоинства своего избранника Максима Виторгана.

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