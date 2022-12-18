Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе: «Я не люблю секс, я люблю цветы»

Актрисе Нино Нинидзе предложили сменить любовника после ее очередного поста в социальных сетях. Звезда сфотографировала постер с мощным манифестом о женских пристрастиях, чем навела тень на мужские достоинства своего избранника Максима Виторгана.
Актрисе Нино Нинидзе предложили сменить любовника после ее очередного поста в социальных сетях. Звезда сфотографировала постер с мощным манифестом о женских пристрастиях, чем навела тень на мужские достоинства своего избранника Максима Виторгана.
Свежие комментарии