Способ размножения гибискуса, для которого нужен апельсин. Отличные результаты уже через месяц

Комнатный гибискус — растение, которое может стать прекрасным украшением домашнего цветника. В период цветения на кустике появляются крупные цветы, которые в зависимости от сорта могут иметь красный, розовый, желтый, белый и другие оттенки.
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