Покупка нового автомобиля — это всегда компромисс между эмоциями и рациональным расчётом. Одни досконально изучают рынок, сравнивают комплектации и мониторят отзывы, другие полагаются на харизму менеджера в автосалоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С-99: почему сове...
- СФ Возвращение бывше...
- МП Возвращение бывше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым