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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о Мостовом и «нефутбольных людях»: «Он еще ни одного тренера не оскорбил, он аргументирует, пускай резко. Это его мнение, имеет право. А его сплошь и рядом все оскорбляют»

Александр Бубнов порассуждал на тему отношения Александра Мостового к тренерам, не игравшим в футбол на профессиональном уровне.

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