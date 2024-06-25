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«Это важно»: Макрон признался, что хочет продолжить диалог с Путиным

«Это важно»: Макрон признался, что хочет продолжить диалог с Путиным

Глава Франции Эммануэль Макрон признался, что у него есть желание продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии
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АндрейБорков
Мало ли чего хочет Моня Макрон. Вот Путин хочет ли с уродами и уёбк...ми, типа этого Макрона, общаться? Это вряд ли. Моня что не так давно верещал? А верещал он про отправку лягушачьего воинства на УкРуину для недопущения победы России и Путина. А еще этот любитель секса со старухами типа Изергиль не так давно во всеуслышание верещал про то, как он противостоит России. Лягушатия поставляет УкРуине оружие и вооружение, лягушатники-вояки уже в открытую прибывают на УкРуину, а Моня-извращенец хотел бы продолжить общаться с Путиным! Есть место и направление, куда Моне Макрону следует срочно выдвинуться - смотри Моня картинку.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
А будут ли с тобой говорить жаба болотная?
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13 час.

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