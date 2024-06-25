«Это важно»: Макрон признался, что хочет продолжить диалог с Путиным

АндрейБорков

Мало ли чего хочет Моня Макрон. Вот Путин хочет ли с уродами и уёбк...ми, типа этого Макрона, общаться? Это вряд ли. Моня что не так давно верещал? А верещал он про отправку лягушачьего воинства на УкРуину для недопущения победы России и Путина. А еще этот любитель секса со старухами типа Изергиль не так давно во всеуслышание верещал про то, как он противостоит России. Лягушатия поставляет УкРуине оружие и вооружение, лягушатники-вояки уже в открытую прибывают на УкРуину, а Моня-извращенец хотел бы продолжить общаться с Путиным! Есть место и направление, куда Моне Макрону следует срочно выдвинуться - смотри Моня картинку.