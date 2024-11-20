Любители грибов, живущие в сельской местности, каждый год с нетерпением ждут наступления поры "тихой охоты", когда можно выбраться в лес, собрать "урожай" и самостоятельно заготовить подберезовики, боровики, лисички, грузди, рыжики, опята, подосиновики и

﻿﻿Фото: Shutterstock.com/Stivog Любители грибов, живущие в сельской местности, каждый год с нетерпением ждут «тихой охоты», когда можно пойти в лес, собрать «урожай» и самостоятельно заготовить белые грибы, белые грибы, лисички, грузди, рыжики, опята, подосиновики и другие вкусные угощения к Новому году.