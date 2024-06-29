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Эти люди любому курорту предпочтут поход

Эти люди любому курорту предпочтут поход

Их не пугает ни сложность маршрута, ни вездесущие комары, ни бытовые неудобства: ради общения с природой эта четверка готова терпеть и не такое! Для кого-то поход, тем более многодневный возможен исключительно в качестве наказания (причем лучше бы заменить расстрелом), а вот эту четверку хлебом не корми, дай только разбить лагерь в ближайшем лесочке и слиться в единое целое с матушкой-природой.

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