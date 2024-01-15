Андрей Бочкарёв: Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

Программа затрагивает более 90 столичных районов и поселений Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал как продвигается расселение горожан из домов старого жилого фонда.
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