Итоги выборов во Франции: Сторонники России проиграли. И Макрон не у дел

© IMAGO/BAPTISTE AUTISSIER/ GLOBALLOOKPRESSВчера 5,8K прочитали Партия Ле Пен выигрывает выборы, не получая большинства в парламенте Франции, пишет бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзитполов.
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