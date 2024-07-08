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Итоги выборов во Франции: Сторонники России проиграли. И Макрон не у дел

Итоги выборов во Франции: Сторонники России проиграли. И Макрон не у дел

© IMAGO/BAPTISTE AUTISSIER/ GLOBALLOOKPRESSВчера 5,8K прочитали Партия Ле Пен выигрывает выборы, не получая большинства в парламенте Франции, пишет бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзитполов.

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