Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 апреля 2024 года: Зачем украинцы заваливают телами «реку смерти» и как Зеленский раскрыл военную тайну

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 апреля 2024 года REUTERSСегодня 30K прочитали ЗЕЛЕНСКИЙ РАСКРЫЛ "ВОЕННУЮ ТАЙНУ" УКРАИНЫ Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про численность ВПК страны, на котором производят оружие для вооруженных сил страны.