Рогов: ВС РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля

Вооруженные силы РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на украинские минные поля. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который стал собеседником ТАСС.
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