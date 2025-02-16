Чернышов набрал 1+4 в матче OHL с «Садбери» и помог Мисе достичь отметки 50 голов в 50 матчах в сезоне. У экс-форварда «Динамо» 23 очка в 8 играх в лиге

19-летний форвард «Сагино» был признан второй звездой матча с «Садбери» (8:3). Первой звездой стал его партнер и лидер бомбардирской гонки лиги Майкл Миса (106 очков в 50 играх), сделавший хет-трик (все три шайбы – с передач Чернышова).