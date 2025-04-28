Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +13°, ясно• Севастополь: +13°, малооблачно• Ялта: +12°, ясно• Алушта: +13°, малооблачно• Евпатория: +14°, ясно• Саки: +14°, ясно• Бахчисарай: +13°, малооблачно• Джанкой: +14°, ясно• Судак: +12°, ясно• Феодосия: +11°, ясно Читать подробнее>>> .
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