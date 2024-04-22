Pressfeed: с 2021 года тема патриотизма в несколько раз чаще поднимается в СМИ

Тема патриотизма все чаще обсуждается экспертами российских СМИ в различных сферах. К такому выводу пришел сервис журналистских запросов Pressfeed на основе исследования частоты упоминания темы патриотизма в экспертных комментариях для прессы.
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