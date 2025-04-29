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Захарова рассказала про денацификацию Украины

Захарова рассказала про денацификацию Украины

Одна из причин - чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка.«Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», - добавила дипломат.

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