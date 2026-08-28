Премьер Армении Пашинян заявил о возможности референдума по вступлению в ЕС после заявки. Глава МИД РФ Лавров усомнился в доверии Пашиняна к армянскому народу, подчеркнув важность честного выбора при оценке экономических показателей страны.
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