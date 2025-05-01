Маск назвал ложной статью WSJ о его уходе с поста главы Tesla

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 1 мая назвал заведомо ложной опубликованную газетой The Wall Street Journal (WSJ) статью о том, что Tesla ищет ему замену на посту генерального директора.
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