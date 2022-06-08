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Россия — идеальная жертва идеального шторма

Россия — идеальная жертва идеального шторма

Автор: Алексей Подымов Это будет похуже Великой Депрессии Идеальный шторм — этот слоган, скорее всего, был придуман задолго до больших кризисов нового времени, а в международный экономический словарь его фактически вставил датский банкир Стин Якобсен.

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