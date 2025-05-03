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Петербургский дневник

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Петербургская полиция задержала поджигателя двери рэпера Оксимирона*

Петербургская полиция задержала поджигателя двери рэпера Оксимирона*

Злоумышленник признался, что выполнял интернет-заказ В Петербурге полиция задержала молодого мужчину, жителя Ульяновска, который признался в поджоге двери известного рэпера Оxxxymiron*, рассказали на портале «78.

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