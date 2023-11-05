Израильский посол угрожает России серией терактов

Mихаил Р

В России полно мигрантов из Средней Азии у которых менталитет сильно отличается от среднероссийского. О проблемах связаных с ними всем известно. Есть кавказские республики со своими национальнми и религиозными особенностями, с высокой плотностью населения, с высокой безработицей и самыми низкими медианными зарплатами по стране. В некоторых республиках не действуют законы РФ. Даже этого достаточно чтобы задуматься о возможных рисках в РФ. Так что это не "угрозы" как тут написано, а лишь упоминание, что никто не застрахован от исламского экстремизма. Заигрывание с талибаном и хамас тоже не гарантирует появления чего-то нового в борьбе с неверными в любой стране.