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Израильский посол угрожает России серией терактов

Израильский посол угрожает России серией терактов

Политнавигатор В будущем Россия столкнётся с волной исламского терроризма. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Mихаил Р
В России полно мигрантов из Средней Азии у которых менталитет сильно отличается от среднероссийского. О проблемах связаных с ними всем известно. Есть кавказские республики со своими национальнми и религиозными особенностями, с высокой плотностью населения, с высокой безработицей и самыми низкими медианными зарплатами по стране. В некоторых республиках не действуют законы РФ. Даже этого достаточно чтобы задуматься о возможных рисках в РФ. Так что это не &quot;угрозы&quot; как тут написано, а лишь упоминание, что никто не застрахован от исламского экстремизма. Заигрывание с талибаном и хамас тоже не гарантирует появления чего-то нового в борьбе с неверными в любой стране.
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14 час.
lady lyudmila
Теперь я беспокоюсь о своих внуках. Что там в будущем ?
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12 час.
Александр яросв
В России также много евреев, а они &quot;загребают жар&quot; всегда чужими руками.
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10 час.

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