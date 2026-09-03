«Меня чуть не вырвало!»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы-мигрантки

Юргазета В последнее время российские роддома всё чаще принимают иностранных пациенток. Граждане страны исправно платят налоги, а приезжие женщины, не имея ни документов, ни страхового полиса, активно используют правовые пробелы, чтобы получать медицинские услуги безвозмездно.