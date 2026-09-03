Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Меня чуть не вырвало!»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы-мигрантки

«Меня чуть не вырвало!»: москвичка рассказала о «полной дичи», которую устраивают в роддомах роженицы-мигрантки

Юргазета В последнее время российские роддома всё чаще принимают иностранных пациенток. Граждане страны исправно платят налоги, а приезжие женщины, не имея ни документов, ни страхового полиса, активно используют правовые пробелы, чтобы получать медицинские услуги безвозмездно.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Мы платим,они рожают! Мы платим, а они нас презирают...Мы оплачиваем все их потребности. Это дань что ли платим, получается? Как при татаро-монгольском иге? Все льготы для приезжих следует отменить. Власти до сих пор не объяснили, почему налогоплательщики должны содержать огромное количество мигрантов Зачем прется беременная в чужую страну?Она не работает Ее сюда никто не звал!Сразу огласить сумму если прихватят роды ,тогда аппетит пропадет путешествовать к нам в роддом

Профиль пользователя Александр Штам
Александр Штам

Рядом  со мной купили дом эти мигранты. Врубают свой гимн-музыку, -ни окно открыть, ни во двор не выйти ! По телефону и  с детьми ОРУТ как резанные! Готовят шашлыки  и весь дым идёт в мой дом. Сделал замечание-ОТВЕТ:" До 22 час. что хотим то и делаем"!

Профиль пользователя Ольга Семенова
Ольга Семенова

Пока доченьки, внученьки депутатов, членов правительства будут рожать за границей, в элитных клиниках, то эти самые депутаты и члены правительства не будут знать правду, да они и не хотят знать правду, зачем она им, у них же всё супер.

Профиль пользователя Авас Анекак
Авас Анекак

------Пока одни спорят о моральной стороне вопроса,--------какая моральная сторона? у  черножопых ослиц не морали не совести пускай рожают в своих посольствах там есть врач  зато хоть не будет новоиспечёного черножопого росиянина

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