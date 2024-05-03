Критик Бабичев назвал Ольгу Бузову не певицей, а интересным проектом

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Ольге Бузовой на премии МУЗ-ТВ досталась одна номинация "Лучший в сети" из-за того, что телеведущая не может соревноваться со звездами эстрады в других категориях.
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