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Проворов и свитер с ЛГБТ-символикой, победа Медведева и вылет Надаля, «Интер» взял Суперкубок Италии, осечка «МЮ», «Ак Барс» обыграл «Салават», Мевля покинул «Спартак» и другие новости

Проворов и свитер с ЛГБТ-символикой, победа Медведева и вылет Надаля, «Интер» взял Суперкубок Италии, осечка «МЮ», «Ак Барс» обыграл «Салават», Мевля покинул «Спартак» и другие новости

1. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался надеть свитер для разминки с символикой ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом».

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