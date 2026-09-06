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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев – единственный в ATP, кто вышел во вторую неделю на всех «Шлемах» сезона

Александр Зверев в третьем круге US Open обыграл Алехандро Табило – 6:2, 7:6(2), 6:2.  Немец шестой раз в карьере вышел во вторую неделю в Нью-Йорке.

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