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ВИДЕО: что такое кариес и почему люди до сих пор боятся стоматологов: Видео общества ➕1, 24.01.2022

ВИДЕО: что такое кариес и почему люди до сих пор боятся стоматологов: Видео общества ➕1, 24.01.2022

Скриншот из видеоДоктор рассказал о том, что такое кариес и как он связан с генетикой, наследуется ли прикус, применяют ли зубные врачи мышьяк и почему услуги по приведению полости рта в порядок стоят так дорого.

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