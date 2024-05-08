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AstraZeneca начала отзыв своей вакцины от COVID-19 по всему миру из-за судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта

AstraZeneca начала отзыв своей вакцины от COVID-19 по всему миру из-за судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от Covid-19 по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

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