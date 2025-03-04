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Магнитная буря 5 марта: чего ждать и как защитить себя?

Магнитная буря 5 марта: чего ждать и как защитить себя?

Магнитная буря 5 марта: чего ждать и как защитить себя? Ирина ВальковаВ ночь с 4 на 5 марта Землю накроют геомагнитные возмущения средней интенсивности.

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