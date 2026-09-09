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Этот таинственный мир

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Внеземная угроза: почему космические микробы опаснее пришельцев?

Внеземная угроза: почему космические микробы опаснее пришельцев?

Ученые уверены, что первыми мы найдем инопланетные бактерии. Но право абсолютно не готово к защите Земли: законы не запрещают монополизировать и патентовать космическую биоугрозу.

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