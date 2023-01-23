Омбудсмен Титов сообщил, что Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе песо

Россия в ходе деловой встречи в Гаване с участием главы Банка Кубы Мартой Гонсалес предложила республике создать расчетный центр на базе цифрового песо, с помощью чего кубинская финансовая система могла бы стать более устойчивой к внешним санкциям.
Россия в ходе деловой встречи в Гаване с участием главы Банка Кубы Мартой Гонсалес предложила республике создать расчетный центр на базе цифрового песо, с помощью чего кубинская финансовая система могла бы стать более устойчивой к внешним санкциям.
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