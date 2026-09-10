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Пункт-А

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Администрация Астрахани: школьников не кормят – чистейший фейк

Администрация Астрахани: школьников не кормят – чистейший фейк

В некоторых пабликах распространяется сообщение об отсутствии питания в 5-11 классах ряда школ Астрахани.

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