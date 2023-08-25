Спички - не игрушка

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Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.

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