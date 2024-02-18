Грузинский боец ММА Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили взял верх над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, представителем США Генри Сехудо на турнире промоушна под номером 298, который состоялся в американском городе Анахайм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии