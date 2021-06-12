Работу клубов Москвы ограничат по ночам для снижения числа случаев Covid‑19 среди молодежи

РИАМО - 12 июн. В Москве ограничение на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время с 15 по 20 июня ввели, чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди молодежи, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.