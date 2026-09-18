Reuters: Дмитриев и АдГ готовят встречу для обсуждения поставок газа в Германию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла начали подготовку ко встрече в 2027 году, на которой планируется обсудить возобновление поставок российского газа в ФРГ.