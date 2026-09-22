Глава района Катаманов заявил о вандализме на кладбище в Алтайском крае

Неизвестные вандалы осквернили захоронение на кладбище в селе Родино, Алтайский край. Сергей Катаманов, глава района, сообщил, что были повреждены флаги и флагштоки.
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