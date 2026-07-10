Новак рассказал, что делают власти, чтобы компенсировать дефицит топлива из-за "прилетов"

На топливном рынке России наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 10 июля 2026 года.
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