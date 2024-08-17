Лишь шесть водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Остальные места не соответствуют санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора Ленинградской области опубликовали обновленный список водоемов региона, купание в которых не представляет опасности для здоровья человека.
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