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Лишь шесть водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Лишь шесть водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Остальные места не соответствуют санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора Ленинградской области опубликовали обновленный список водоемов региона, купание в которых не представляет опасности для здоровья человека.

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