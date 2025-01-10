Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков предложил установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков, являющийся первым секретарем ЦК Коммунистической партии, заявил о планах партии популяризировать образ Иосифа Сталина как "основателя белорусской государственности".
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