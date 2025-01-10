«Торг на грани фола»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о завершении конфликта

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского о намерении завершить конфликт с Россией в этом году.
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