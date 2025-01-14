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Начался суд: Два летчика-разведчика от ВСУ и "грязная бомба". А они сначала говорили - "заблудились"

Начался суд: Два летчика-разведчика от ВСУ и "грязная бомба". А они сначала говорили - "заблудились"

11 января 2025 г. В следственном изоляторе города Москвы, оказывается, находятся два летчика-пилота легкомоторной авиации страны "незалежки".

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