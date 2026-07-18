Ландшафтный пожар в Азовском районе: горение камыша ликвидировано

В Азовском районе зафиксирован ландшафтный пожар. О происшествии сообщают очевидцы днём 18 июля. По предварительным данным, горение камыша происходит вблизи хутора Городище, расположенного на территории Азовского района.
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