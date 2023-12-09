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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал об уходе из Apple отвечавшего за дизайн iPhone топ-менеджера

Отвечавший за дизайн iPhone топ-менеджер Apple Танг Тан покинет компанию в феврале, узнал Bloomberg. Тан занимает в Apple должность вице-президента по дизайну продукта, он также отвечал за дизайн Apple Watch и аксессуаров, а кроме того курировал работу отдела акустики, который занимается AirPods.

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