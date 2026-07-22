Бирюков: "Система-112" Москвы приняла 3,7 млн вызовов за полгода

За первое полугодие этого года "Система-112" Москвы приняла более 3,7 млн экстренных вызовов. Заместитель мэра Петр Бирюков отметил эффективность и востребованность системы, подчеркнув автоматизацию процесса и возможность обращения через смс.
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