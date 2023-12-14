В АТОР заявили о росте стоимости путевок в Турцию на лето 2024 года на 5-7%

Путевки в Турцию в рамках раннего бронирования выросли в стоимости на 5-7%. Речь идет о предстоящем летнем сезоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Мийю Ломидзе.